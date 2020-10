Emmanuel Macron , les lecteurs de cette lettre seront étonnés de l’absence des titres d’excellence que se font appelés par respect les autorités étatiques.

Qu’ils sachent que ce n’est ni un oubli, ni une omission mais une réponse appropriée à un discours présomptueux d’un homme, fut-il chef d’Etat, qui entend revêtir le Viel manteau en lambeaux de ceux-là qui ont prétendu faire œuvre de révisionnisme du message divin assigné au Saint Prophète, le Prophète de l’Islam, le Seau des Prophète, la meilleure des créatures, MOUHAMED RASSOULA LAHI (Paix et Salut sur Lui).

De grands empires, redoutablement armés et entrainées comme la Perse, Rome, l’Egypte Pharaonique, ont lamentablement échoué en essayant de freiner l’expansion de l’Islam, la religion de paix et de vérité.

Emmanuel Macron, je vous rappelle les propos de votre illustre concitoyen, l’éclairé Monsieur Alphonse de Lamartine : je cite,

Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain : saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, restaurer l’idée rationnelle et sainte de la Divinité dans ce chaos de dieux matériels et défigurés de l’idolâtrie

Jamais homme n’entreprit, avec de si faibles moyens, une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu’il n’a eu, dans la conception et dans l’exécution d’un si grand dessein, d’autre instrument que lui-même et d’autres auxiliaires qu’une poignée de barbares dans un coin du désert.

Enfin jamais homme n’accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque, moins de deux siècles après sa prédication, l’islamisme prêché et armé régnait sur les trois Arabies, conquérait à l’unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l’Inde occidentale, la Syrie, l’Egypte, l’Éthiopie, tout le continent connu de l’Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l’Espagne et une partie de la Gaule.

Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l’histoire moderne à Mohammad ? Les plus fameux n’ont remué que des armes, des lois, des empires ; ils n’ont fondé (quand ils ont fondé quelque chose) que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux.

Ces propos de ce grand Monsieur, suffiraient juste à répondre à votre entreprise regrettable de vouloir saper les fondements de l’Islam.

Emanuel Macron, l’Islam n’est pas en crise, au contraire l’Islam incarne les valeurs cardinales qui peuvent sauver le monde en crise identitaire.

Emannuel Macron c’est l’Occident par contre qui est aujourd’hui dans une crise profonde.

L’homosexualité, acte contre nature, est partout légalisé en Occident.

L’adultère est protégé et encouragé partout presque en Occident.

L’inceste devenu normale en Occident.

Le nudisme est entrain considérablement de gagner du terrain en Occident.

Le sexe est banalisé de telle sorte qu’on peut s’accoupler même en public.

Les taux de criminalité et de suicide vous échappent etc……

Et tant d’autres fléaux au-delà de ses considérations.

Donc Emannuel Macron, l’urgence est plus en dehors de l’Islam, plus chez vous ou vos fondements et vos croyances sont en crise, et vos peuples qui ont perdus leur identité.

Macron vous vous êtes trompés sur l’Islam, contrairement aux croyances de l’Occident qui ont besoin d’être actualisées selon les contextes du moment, le Coran n’a jamais et ne connaitra jamais une seule modification parce qu’étant des propos venant du Seigneur l’Omniprésent et l’Omnipotent.

A travers vos propos vous essayer de réorganiser l’Islam à l’occidentale en France, en autorisant dans vos temples pour ne pas dire mosquées, l’imamat des homosexuels et des femmes et former vos propres imams. A travers cette entreprise vous chercher à freiner l’expansion croissante et grandissante de l’Islam dans vos pays.

Peine perdu Macron, le proche avenir de ce monde c’est l’Islam. Toutes les puissances de ce monde finiront entre les mains des musulmans, et toutes vos entreprises contraires seront vouées à l’échec.

Ce Coran descendu sur un Prophète analphabète et illettré restera toujours d’actualité sans aucune modification possible.

Dieu a dit dans le Saint Coran que, vos plus grands savants réunis ne peuvent produire l’équivalent d’un seul verset.

Face à ses propos discourtois, sans fondements, et vides de sens, une agression grave contre l’Islam et les musulmans au nom de la liberté d’expression, tous les dirigeants, autorités musulmanes, ceux qui étaient Charlie, les gardiens de la Maison de Dieu ou se trouve le mausolée du Prophète(PSL) etc…, sont restés aphones à l’exception du Président Turc, son Excellence Monsieur Erdogan.

En tant que musulman je condamne avec la dernière énergie ses agissements de Macron, venant d’un non musulman.

Vous avez le droit d’agir sur votre territoire pour protéger votre peuple et votre pays, mais pas le droit de toucher aux fondements sacrés de l’Islam.

J’espère que ma lettre contribuera à vous éclairer afin de reconsidérer votre position.

« ILS VEULENT ETEINDRE DE LEURS BOUCHES LA LUMIERE D’ALLAH, ALORS QU’ALLAH PARACHEVERA SA LUMIERE EN DEPIT DE L’AVERSION DES MECREANTS » Verset 8 Sourate 61

« C’EST LUI QUI A ENVOYE SON MESSAGER AVEC LA GUIDEE ET LA RELIGION DE VERITE, POUR LA PLACER AU-DESSUS DE TOUTE AUTRE RELIGION, EN DEPIT DE L’AVERSION DES ASSOCIATEURS » Verset 9 Sourate 61

PAPE DIAKHATE

Musulman

