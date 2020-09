LG prend les devants. La marque sud-coréenne va présenter à l’IFA de

Berlin, la semaine prochaine, son premier masque respiratoire connecté. Batterie rechargeable, filtres HEPA, connexion ausmartphone et ventilation : le masque PuriCare veut répondre par la technologie aux différentes problématiques rencontrées avec les masques traditionnels.

Ce masque signe aussi l’entrée des grandes entreprises de la tech sur un marché autrefois marginal, devenu une priorité pour le grand public avec la pandémie de COVID-19. Véritable intérêt ou gros coup de com’ ?

Le masque LG PuriCare, dans le détail

C’est en amont de l’IFA 2020 que LG présente pour la première fois son

masque PuriCare Wearable Air Purifier, le masque qui veut permettre « la respiration sans effort ».

Concrètement, que propose ce masque ? D’abord, il intègre deux filtres H13 HEPA, amovibles et remplaçables, placés sur chacun des côtés. Lorsque ces filtres doivent être remplacés, une notification est envoyée sur le smartphone du propriétaire, via une application dédiée (évidemment).

Une batterie s’occupe ensuite d’alimenter deux ventilateurs. Elle aura une capacité de 820 mAh pour une durée de vie de huit heures d’affilée à pleine puissance. Enfin le masque sera livré avec un étui de rangement, doté de lampes UV-LED sensées tuer les germes.

Niveau confort, on retrouve des attaches derrières les oreilles et ce qui semble être des élastiques. LG ne précise ni la taille, ni le poids du masque, préférant souligner que les utilisateurs pourront « le porter confortablement pendant des heures ». Mais sur les images (photoshopées) diffusées par la marque, ce PuriCare a surtout l’air absolument énorme.

Le PuriCare face au COVID-19 : la grande interrogation

Le problème de ce PuriCare, c’est évidemment son efficacité dans la lutte pour endiguer la COVID-19. Le masque peut-il protéger ses utilisateurs du virus ? Une question qui reste en suspens. Dans son communiqué de presse, LG se garde de mentionner directement le virus et n’affirme en aucun cas que son masque est pensé pour protéger de celui-ci. L’entreprise se contente de sous-entendus appuyés au sujet de « l’inconsistance » des masques fait-maison pour venter son produit.

Le problème, vis-à-vis de la pandémie actuelle, est bien le système de

ventilation mis en place par LG. S’il facilite certainement la respiration, il ne bloque pas les particules. De fait, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, la principale agence américaine de santé publique, ce type de valve ne filtre pas les « gouttelettes infectées expulsées » par les porteurs et « ne DOIT pas être porté pour prévenir la transmission de la COVID-19 aux autres ». On ne peut être plus clair.

Aussi, c’est bien pour pallier ce manque que la firme sud-coréenne semble avoir ajouté les filtres H13. Ces derniers peuvent en effet filtrer les particules fines. LG précise que ces filtres pourront « recevoir » de l’air filtré, mais ne dit toutefois rien à propos de l’expiration.

La marque sud-coréenne devra encore prouver l’intérêt de son produit,

dont on ne connaît pas le prix, lors de sa présentation officielle à l’IFA. Les masques, eux, devraient être disponibles pour le grand public au dernier trimestre 2020.

Clubic