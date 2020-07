XALIMANEWS- Jusque-là, cette histoire entre le défunt journaliste, Babacar Touré et Adji Mbaye, alors jeune bachelière, était méconnue. Entre les deux, il fallut un trait d’union. Et ce fut le journaliste Alassane Samba Diop, Directeur de iRadio et iTV. Il y a huit ans, alors qu’elle venait de décrocher son baccalauréat, en 2012, Série S2, Adji Mbaye avait bénéficié d’une préinscription et devait aller continuer ses études au Japon.

Mais les moyens faisaient défaut à ses parents. Sa doléance, publiée dans le journal Observateur, Adji finit par trouver un bienfaiteur inconnu qui se révéla être feu Babacar Touré, qui décaissa plusieurs millions afin de lui permettre de poursuivre son rêve. Seulement, il n’a jamais voulu qu’on révélât à Adji ou à ses parents son identité. « Je n’en revenais pas lorsque j’ai reçu l’appel de tonton Alassane Samba Diop qui m’informait du décès Babacar Touré, qui fut donc mon bienfaiteur que je ne connaissais pas. Le plus surprenant est qu’il n’a jamais voulu révéler son identité. Il a toujours préféré l’anonymat alors que c’est lui qui m’a permis de réaliser mon rêve », a témoigné Adji. Son geste envers moi restera gravé à jamais dans ma mémoire. Je continuerai toujours de prier pour le repos de son âme ».

Aujourd’hui titulaire d’un Master II en Management en Business administratif, Adji Mbaye réside présentement en Asie, par la grâce du don de Babacar Touré, décédé avant qu’elle ne rentre au bercail.