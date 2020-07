XALIMANEWS- Les souteneurs de l’activiste Abdou Karim Gueye Xrum Xax poussent un ouf de soulagement suite à sa libération. Les membres du mouvement Frapp France Dégage, pour leur part, se disent partagés entre un sentiment de joie et de tristesse. « Un sentiment de joie de savoir que notre camarade et frère va dormir auprès de sa famille aujourd’hui, un sentiment de tristesse de constater qu’il a été privé de liberté pendant plus de 2 mois et de manière injustifiée », indique Bentaleb Sow, Chargé du recrutement et du déploiement du mouvement.

Ce dernier de préciser que le seul tort de Abdou Karim Gueye , c’est d’aimer le Sénégal et de se battre pour ses convictions, ceux de millions de sénégalais qui aspirent à la justice sociale. Ainsi, il soutient que « dans un pays démocratique, Abdou Karim Gueye devrait être écouté et protégé au lieu d’être réprimé et emprisonné ».

Cependant, il demande à Xrum Xax d’aller se reposer avant d’entreprendre quoi que ce soit puisque sa santé est fragile: » maintenant nous lui demandons de nous faciliter la tâche et d’aller se reposer car toujours convalescent. Nous avons besoin de lui en excellente forme pour les échéances à venir », fait savoir M. Sow.

Mariama Kobar Saleh