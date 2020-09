XALIMANEWS-Les Sénégalais Moustapha Name, Saliou Ciss et Abdourahmane Ndiaye ont été suspendus par la commission de discipline de la LFP.

Lors de la 2e journée de Ligue 2, le Paris FC de Moustapha Name a battu Valenciennes (1-0). Quelques semaines plus tard, Baptiste Guillaume a hérité de quatre matchs de suspension ferme pour un geste d’énervement sur le Sénégalais Moustapha Name sur une action qui avait échappé à l’arbitre. Hier, le milieu parisien a lui aussi écopé d’un match ferme sur cette action, coupable aux yeux de la commission de discipline d’avoir provoqué l’attaquant adverse sur corner. Il manquera ainsi la prochaine sortie de Pau Fc, nous indique wiwsport visité par Xalima.com

Abdourahmane NDIAYE et Saliou Ciss ont été également sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Pour trois avertissements (cartons Jaunes) enregistrés en moins de 10 jours matchs de compétition officielle, comme indique les textes de la LFP, le latéral de Nancy ainsi que le milieu offensif du Fc Pau, suspendus, seront absents ce weekend.