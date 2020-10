Sadio Mane a été nommé joueur officiel du mois de Liverpool en septembre après un sondage auprès des supporters.

L’attaquant sénégalais a marqué trois buts durant le mois de septembre et l’équipe de Jürgen Klopp a gagné chacun de leurs trois matches de Premier League en début de saison. Le doublé de Mane a été déterminant à Stamford Bridge.

Il a inscrit deux buts face à Chelsea, avant que l’international sénégalais montre son talent contre Arsenal à Anfield lors d’une démonstration individuelle exceptionnelle. La forme de l’attaquant lui a permis de décrocher le plus grand nombre de votes dans ce sondage. Il devient donc joueur du mois de septembre avec Mohamed Salah en deuxième et Fabinho en troisième.

