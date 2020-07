Dans le cadre du projet « un élève, des masques » initié par le Coordinateur du Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains (MEER), Abdoulaye DIAGNE, la commission féminine du Mouvement présidée par Ndeye Fatou THIAM, a procédé à un don de masques et de produits antiseptiques à la maison d’éducation Mariama Ba de Gorée afin de soutenir leurs sœurs de ladite école dans la lutte contre la pandémie.

La commission féminine profite de cette occasion pour féliciter le Président de la République, Son Excellence Macky SALL pour son leadership incontestable, son sens élevé de la responsabilité ainsi que ses bonnes actions dans le seul but d’aider la population sénégalaise à vaincre la pandémie.

Elle félicite et encourage le Coordonnateur Abdoulaye DIAGNE, un jeune ambitieux, engagé et fidèle à son mentor, M. Macky SALL pour tous les efforts fournis dans la lutte contre la pandémie dans le milieu scolaire.

Elle exhorte la population à être davantage vigilante, à suivre et respecter les conseils édictés par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale afin de réduire la propagation du virus.

Ensemble luttons contre le coronavirus.

La présidente

Ndèye Fatou THIAM