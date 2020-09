XALIMANEWS- Le chef de l’État a asséné ses vérités aux responsables (pingres) de son parti, jeudi dernier, lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) par visio-conférence.

La rencontre, qui a débuté dans une bonne ambiance ponctuée de « salamalecs » et de « namone nalène », a vite viré à une séance de remontrances.

Selon L’Observateur repris par Dakarmatin, tout est parti du rapport du trésorier de l’APR, Abdoulaye Badji, qui présentait l’état financier du parti à l’apériste en chef. Macky Sall a alors piqué une colère noire après avoir constaté un refus systématique des responsables apéristes de s’acquitter de leurs cotisations mensuelles.

Avec un SEN fort de 60 membres, l’APR peine à réunir 1 million alors qu’il faut 6 millions de cotisations mensuelles. Ce qui a contraint Macky Sall à pousser un énorme coup de gueule, reprochant à ses responsables d’être aussi pingres.

« Vous n’avez pas honte. Comment pouvez-vous manquer de générosité à ce point à l’endroit du parti qui a tant fait pour vous », s’esclaffe le président de la République.

Et d’enchaîner ses diatribes : « Ce comportement est inadmissible et scandaleux ». Le journal renseigne que Macky Sall s’est engagé, désormais, à tout prendre en charge.