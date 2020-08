Il valait mieux avoir comme président de la république du Sénégal Ali Baba. Avec Ali Baba au moins le peuple sénégalais n’aurait eu que 40 voleurs.

Avec le président Macky Sall le Sénégal à 4.000 voleurs. Voleurs de deniers publics qui volent l’argent de nos universités. Ils volent même l’argent de nos hôpitaux. Ils volent nos mairies. Ils volent tout.

Voleurs de littoral, voleurs de terres des paysans. Voleurs de pétrole. Voleurs de ressources halieutiques. Voleurs d’élections.

On connaissait Robin des bois. Il volait les riches pour donner aux pauvres. Ici nous avons Macky des tund. La constitution lui permet de voler les pauvres sénégalais pour donner aux riches français, aux riches canadiens, aux riches européens, aux riches turcs, aux riches marocains, aux riches États-Uniens.

Robin des bois n’était pas riche. Macky des tund est plus riche que Crésus. Richesse suspecte. Richesse qu’il n’aurait pas pu amasser même en ne touchant pas à un salaire d’un million par mois pendant 83 ans.

Que faire?

– dénoncer les voleurs et leurs complices

– que toutes les victimes de Macky et ses 4.000 voleurs se battent pour reprendre ce qui leur appartient

– organiser la jonction, l’unité dans la lutte de toutes les victimes face aux voleurs

– travailler à bâtir un État anti-impérialiste, panafricain, démocratique et populaire



Guy Marius Sagna