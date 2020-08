– Le chef de l’Etat a présidé ce dimanche au Centre de conférences international Abdou Diouf de Diamniadio la cérémonie de la Journée nationale de l’Arbre. A cette occasion, Macky Sall a symboliquement planté un baobab dont le nom scientifique est l’adansonia digitata, arbre parrain de cette 37ème édition. Le thème retenu cette année est : ’’La reforestation, un remède contre la pandémie’’. Le chef de l’Etat a souligné l’importance des forêts pour lutter contre l’érosion côtière, éolienne.

’’Nous devons partout planter des arbres. C’est la raison pour laquelle je vais proposer dans le cadre du Code de la construction et du Code de l’urbanisme, que désormais les autorisations de construction soient adossées à l’obligation de planter des arbres devant les maisons et de faire en sorte que ces arbres puissent suivre’’, a dit Macky Sall lors de cette cérémonie restreinte.

’’Nous avons cette année comme arbre parrain le baobab, un arbre qui symbolise les armoiries de la République, à côté du Lion. C’est un arbre majestueux, presque millénaire, qui a des vertus à tout point de vue, médicinales, qui a également des usages économique’’, a-t-il ajouté au micro de la RTS.

Cet arbre est bien connu dans cette partie de la région de Dakar, selon le chef de l’Etat, rappelant que le Centre de conférences international Abdou Diouf de Diamniadio a été baptisé à sa création ’’Le miroir des baobabs’’.

Deux associations sénégalaises dont ’’Agir pour le développement et l’environnement’’ (ADEN) ont salué dans un communiqué le choix porté sur le baobab comme parrain de la Journée internationale de l’arbre, estimant que cet arbre est ‘’un patrimoine végétal à préserver’’. ’’Le baobab constitue, entre autres, un patrimoine végétal à préserver’’, peut-on lire dans un communiqué des deux associations basées à Dakar, ADEN et ‘’Les amis du baobab’’ (LAB). ’’Agir pour le développement et l’environnement’’ et LAB saluent la décision de dédier au baobab la prochaine Journée internationale de l’arbre. Une décision que les deux associations mettent en rapport avec la volonté que les autorités sénégalaises manifestent depuis 2012, concernant la préservation de l’environnement. ’’L’environnement et sa préservation doivent rester au cœur de nos préoccupations et de celles des générations futures’’, souligne le président de l’association ‘’Les amis du baobab’’, Jean-Michel Seck. M. Seck, cité par le communiqué, affirme que LAB, de même que ‘’Agir pour le développement et l’environnement’’, structure présidée par l’ambassadeur itinérant Fodé Sylla, ont mené plusieurs actions pour la promotion et la valorisation du baobab. L’association ‘’Les Amis du baobab’’, créée en 2014, a par exemple ‘’créé l’hymne du baobab dont le texte et la musique ont été écrits par Raphaël Ndiaye, directeur général de la Fondation Léopold-Sédar-Senghor’’, souligne son président. Selon Jean-Michel Seck, l’hymne du baobab a été présenté au public sénégalais, pour la première fois, le 26 novembre 2014, au théâtre de verdure du Monument de la Renaissance africaine, à Dakar. L’ADEN, l’association dirigée par Fodé Sylla, ambitionne pour sa part d’organiser cette année, à Tambacounda (est), le premier Festival international du baobab. Cette manifestation prévue initialement en avril dernier et reportée en raison de la Covid-19 est ‘’un événement culturel, social et économique’’ par lequel ses promoteurs comptent redonner au baobab toute la place qu’il faut au sein de la société sénégalaise.

