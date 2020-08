XALIMANEWS- Invité de Rfm matin, Aldiouma Sow, chargé des élections du Parti Pasteef, s’est prononcé sur la célébration des événements religieux dans le contexte actuel de crise sanitaire. Il a indiqué que les autorités doivent se prononcer sur le sujet. Et si le Magal de Touba n’est pas annulé, leur leader Ousmane Sonko fera le déplacement. « Bien sûr qu »il va partir à Touba pour rencontrer ses amis et les dignitaires religieux et cela dépendra des décisions prises par l’Etat dans ce sens », fait-il savoir.