XALIMANEWS- Ce mardi, jour du Magal, le Dr Abdoulaye Bousso a effectué une visite du dispositif anti covid-19 mis en place à la Grande mosquée de Touba et des postes médicaux avancés installés dans la ville. igfm indique qu’il a fait le point au terme de sa visite.

«Avec le début du Magal, les pèlerins sont déjà là, la mosquée est remplie. Il y a un dispositif qui a été mis en place, et qui se déroule très bien. Nous nous en félicitons », a expliqué Dr Bousso.

A l’en croire, les dispositifs de lavage des mains au niveau des portes d’entrée aussi, également la distanciation est respectée et le port du masque est obligatoire malgré le nombre important de pèlerins. Donc il y a une célérité qui a été imposée dans le cadre des ziaras.

« Nous avons fait le tour des maisons de certains khalifes, on a vu le dispositif médical avancé qui a été mis en place et déjà opérationnel. »L’innovation c’est la mise en place des tests de diagnostic rapides pour la covid-19. Nous sommes dans une phase d’épidémie et il faut impérativement, si on a des cas suspects, qu’on puisse les détecter rapidement. Ce dispositif a été mis en place dans 25 sites de la ville de Touba. Il va nous permettre de traiter rapidement les cas suspects », a-t-il fait savoir.

Pour ce qui concerne la contamination, il dira : « pour l’instant nous n’avons pas encore de cas, on prie Dieu pour qu’on n’en ait pas. Le message que nous lançons, c’est que les pèlerions respectent le ndiguel du Khalife pour le respect du port du masque et le lavage des mains durant toute la durée du Magal.»