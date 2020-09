XALIMANEWS : La date du prochain Magal de Touba est connue. Ce sera le 06 octobre. L’édition de cette année étant particulière à cause de la pandémie de Covid-19, le comité d’organisation du grand Magal de Touba a décidé de mettre en place une unité “Alerte et Prévention”. Ce, sur instruction du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L’objectif étant d’assurer une bonne organisation du magal de Touba.

A cet effet, cette unité aura pour mission principale d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie pouvant contribuer à la riposte contre cette maladie.