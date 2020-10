XALIMANEWS : La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a annulé sa lettre-circulaire n°0031/MMFESS/SG du 29 septembre 2020. Zahra Iyane Thiam y avait indiqué que les agents pouvaient formuler des demandes d’autorisation d’absence pour les besoins du Magal de Touba.

Seulement, afin de consolider les efforts jusque-là fournis dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Ministère avait précisé que tout bénéficiaire d’autorisation d’absence devait également formuler une demande de congé de quatorze (14) jours.

Toutefois, au regard de l’émotion suscitée et de l’interprétation qui en a découlé, la circulaire citée supra est rapportée.

Le Ministère invite cependant les pèlerins au respect des mesures barrières édictées et préconisées, respectivement par les autorités sanitaires et religieuses.