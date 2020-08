XALIMANEWS: Thierno Alassane Sall a le vent en poupe ces derniers jours avec la sortie de son livre. Beaucoup l’ont soutenu dans son projet de rétablir la vérité sur beaucoup de points qu’il a traités dans son oeuvre. Celà peut-il être un barométre pour qu’il puisse se positionner aux prochaines élections locales? Si d’aucuns répondent par l’affirmative, le journaliste et l’analyste politique, Abdoulaye Mbow, est d’avis qu’il sera difficile de parler de ce qu’il pèse dans le landerneau politique sénégalais: « Le poids électoral de ce dernier ne peut pas encore être mesuré étant donné qu’il n’a pas été candidat à une élection présidentielle », renseigne-t-il. Mais, précise-t-il, il peut se ranger derrière un parti comme Rewmi, s’il veut devenir maire de Thies, comme l’a fait Talla Sylla: « mais quoi que l’on puisse dire, nous sommes à l’heure « des cavaliers seuls » et Thierno Alassane Sall est dans l’opposition et il peut prendre langue avec Rewmi d’Idrissa Seck ou avec d’autres formations politiques de l’opposition pour espérer avoir une bonne place au niveau de Thiès surtout s’il veut devenir maire de Thiès. Surtout si l’on sait que Talla Sylla est devenu maire tout simplement parce que Idrissa Seck l’aura voulu et décidé parce qu’il avait accepté de se comporter en homme politique rangé qui ne bavarde pas derrière Idrissa Seck. Cela peut être le cas pour Thierno Alassane Sall et celà lui permettra d’avoir une première lancée en perspective des autres élections à venir que ce soit législatives ou présidentielles de mieux peser sur l’échiquier politique sénégalais », explique Abdoulaye Mbow.

Mariama Kobar saleh