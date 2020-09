XALIUMANEWS- Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) invite les anciens députés et ministres à rendre les macarons et véhicules de service à la Direction générale des biens de l’Etat, au plus tard le mardi 8 septembre à 8h00, délais de rigueur.

Deux semaines après le renversement d’Ibrahim Boubacar Keïta, qui a déjà quitté Bamako pour des soins aux Emirats arabes unis, la junte prend plus au sérieux la gestion du pays. Les ex-représentants du peuple malien à l’Assemblée Nationale et les anciens ministres doivent restituer leurs véhicules de fonction à la Direction générale de l’administration des biens de l’état (DGAB).

D’après un communiqué rendu public, ce dimanche 6 septembre, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a appelé les anciens ministres et anciens députés du Mali à « remettre les véhicules de services de l’Etat mis à leur disposition ». Ces ex-représentants du peuple et anciens ministres ont un ultimatum qui expire le mardi 8 septembre à 8h00.

Samedi 5 septembre, la junte militaire au pouvoir au Mali a entamé une large consultation avec les partis politiques, les organisations de la société civile, d’anciens groupes rebelles, les syndicats et la presse, sur la transition censée rendre aux civils les commandes du pays. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août ont promis de rendre les commandes aux civils à l’issue d’une transition d’une durée encore indéterminée.

Jusque-là, la forme et la durée de cette transition, deux sujets de friction avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui a imposé des sanctions aux nouveaux dirigeants militaires, ne sont pas encore fixées. Le lancement de cette large consultation avait subi un sérieux contre-temps, le week-end dernier. Les militaires l’avaient reportée, en pleine querelle avec un acteur primordial de la crise, le Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP).

Beninwebtv