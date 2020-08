XALIMANEWS- L’analyste Mamadou Sy Albert trouve que la crise au Mali n’est pas encore terminée. En effet, il indique que, aprés avoir chassé Ibrahim Boubacar Keita du pouvoir, l’armée devait appeler l’opposition et discuter avec elle, et celà n’a pas été fait. Ce qui montre que l’armée n’est pas prête à rendre le pouvoir aux civiles: « l’armée se positionne et cela m’étonnerait qu’elle remette le pouvoir aux civiles », fait-t-il savoir avant d’ajouter que l’armée doit retourner au niveau des casernes: » l’armée ne doit pas diriger un pays, sa compétence c’est d’assurer la sécurité et de rester dans les casernes ». Invité de la radio Rewmifm, ce dernier invite l’opposition à prendre ses responsabilités.