XALIMANEWS- Le porte parole du CNSP (Comité National pour le Salut Public), le Colonel Major Wagué, a lu le premier communiqué lors d’une rencontre avec la presse au lendemain du coup d’Etat au Mali: Voici le message qu’il a lancé à l’endroit du peuple malien: « Le Comité National pour le Salut Public (CNFP) remercie et salue l’engagement citoyen du peuple malien et son attachement à la démocratie. Il tient à remercier l’ensemble des organisations de la société et la presse nationale et internationale. Le Comité invite les populations à vaquer librement à leurs occupations, il invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnes et des biens ainsi que leurs lieux de travail. Le Comité prendra toutes les mesures allant dans le sens du respect strict de la discipline militaire à l’égard de tout porteur d’uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de requette sur de paisibles citoyens. Le Comité invite d’arrêter immediatement les pillages et les destructions des edifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l’objet de sanctions. Le Comité insiste que lors de ses activités, il déplore zéro mort et zéro blessé, contrairement à ce qui a été dit ».

Mariama Kobar Saleh