XALIMANEWS- Figure-clé du mouvement du 5 juin (M5), l’imam Mahmoud Dicko a demandé au peuple malien d’accorder le pardon au président déchu, Ibrahim Boubacar Kéita. C’était lors d’une réunion du M5, le vendredi 21 août 2020.

Connu pour ses positions tranchées et très critiques contre la gestion politique d’Ibrahim Boubacar Kéita, l’imam Mahmoud Dicko s’est, au contraire, montré très solidaire envers l’ex-président malien lors d’un rassemblement du M5, le vendredi 21 août 2020. Le guide religieux a demandé au peuple malien, d’accorder le pardon à Ibrahim Boubacar Kéita, qu’il appelle affectueusement « grand frère ».

« Je vous demande de pardonner mon grand frère IBK. Nous n’avions pas souhaité qu’il parte de cette façon. Le Mali, c’est une seule famille. Je vous demande d’aller vers la paix. Rien que la paix entre les Maliens. Nous sommes de même famille et nous venons de la même famille. Je vous demande également de ne pas semer la haine et la vengeance entre vous », souhaite l’autorité morale du M5. Ensuite, l’imam Dicko a réitéré sa volonté de ne pas s’engager dans la politique: « Je suis imam et je reste imam. Je retourne à la mosquée. Je veux réconcilier tous les Maliens de Kayes à Kidal », a-t-il réitéré.

Le sort de IBK entre les mains de la junte

Le président Ibrahim Boubacar Kéita a été renversé mardi 18 août 2020 par des militaires. Arrêté, il a été mis en détention au camp militaire de Kati, à 15 kilomètres de Bamako. Son sort fait l’objet de discussions entre la Cedeao et la junte au pouvoir.

