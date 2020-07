XALIMANEWS-Le premier numéro de l’émission D’Clique de la TFM a servi de tribune à la députée, Mame Diarra Fam pour expliquer l’après-midi mouvementé qu’elle a vécu à Ndengler avec ses collègues députés, et leur accrochage avec le vigile qui a pointé une arme sur eux.Selon Igfm, la députée a fait savoir que les vigiles n’ont rien compris: « nous nous sommes rendus sur le site litigieux pour rencontrer les populations, échanger avec eux et trouver des moyens de faire revenir la stabilité dans cette localité. Malheureusement, les vigiles qu’on a trouvés sur le site ont tout compris de travers et n’ont pas hésité à pointer des armes sur nous. C’est inadmissible, car on a pris la précaution de montrer nos cartes professionnelles et nous présenter comme des députés », a-t-elle expliqué.