Le sélectionneur national des Lions du Sénégal a titularisé sans surprise le portier de Strasbourg Bingourou Kamara. Mame Baba Thiam et Famara Diedhiou sont également titulaires, ce vendredi, en match amical contre le Maroc au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Aliou Cissé a dévoilé son onze de départ pour affronter le Maroc ce vendredi dans le cadre d’une rencontre amicale (coup d’envoi à 18h GMT) : Bingourou Kamara est titulaire dans les buts pour la première fois en équipe nationale à la place d’Edouard Mendy, blessé et rentré en Angleterre. En défense, on note la première titularisation d’Ousseynou Ba qui va jouer dans l’axe central aux côtés de Salif Sané. Sur les flancs, on aura à gauche Saliou Ciss et de l’autre côté Youssouf Sabaly qui retrouve ainsi son poste de prédilection, celui de latéral droit. Cheikhou Kouyaté va retrouver l’entrejeu aux côtés de Gana Guèye et Krépin Diatta comme meneur. On trouve un duo Famara Diedhiou – Mame Baba Thiam en attaque.

Bingourou Kamara – Youssouf Sabaly – Ousseynou Ba – Salif Sané – Saliou Ciss – Cheikhou Kouyaté – Idrissa Gana Gana Gueye – Krépin Diatta – Ismaila Sarr – Famara Diedhiou – Mame Baba Thiam

