XALIMANEWS- Depuis sa sortie, «Jerusalema» ne cesse de cartonner. Ce tube de Master KG et Nomcebo Zikode a conquis beaucoup de cœurs à travers le monde et fera bientôt l’objet d’un film long métrage. Cette musique a su insuffler un engouement sans pareil pour la danse à toute la planète, rendant moins morose cette période de pandémie de covid-19.

Ce film qui sera tourné à l’occasion de la Journée du patrimoine, le 24 septembre prochain, mobilisera les acteurs et les équipes de cinéma sud-africains et sera centré sur le succès du phénomène planétaire de la danse. Les Sud-Africains sont encouragés à célébrer leur culture et la diversité de leurs croyances et traditions pendant ce jour férié, rapporte Variety.

Composé de deux éléments : un récit scénarisé et une séquence de danse de masse dans laquelle les interprètes danseront sur Jerusalema, le film sera tourné sur deux jours, sur un plateau construit sur-mesure aux Cape Town Film Studios.

Sur YouTube Jerusalema comptabilise plus de 147 millions de vues depuis sa mise en ligne, en décembre 2019. Tout le monde vibre au rythme de ce son. Il semblerait même que Ntando Duma et sa grand-mère se préparent pour le « Jerusalema Challenge », lors de la Journée du patrimoine. Sur Instagram, l’actrice et personnalité de la télévision sud-africaine, aurait posté un clip cool de sa grand-mère en train de danser Jerusalema.

Aux quatre coins du globe, plusieurs personnes participent au « Jerusalema Challenge » ; le Président Cyril Ramaphosa a même récemment encouragé les citoyens d’Afrique du Sud à le faire.

De son côté, indique Afrik, l’actrice Queen a partagé la vidéo d’elle-même enseignant à sa grand-mère la fameuse danse populaire «Jerusalema». « Voici quelque chose pour vous remonter le moral un samedi après-midi », a-t-elle commenté. Chacun de son côté peaufine ses pas de danse pour être prêt pour la Journée du patrimoine, qui n’est que dans quelques jours.

