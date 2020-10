Mbathio Ndiaye qui est partie pour être l’une des femmes les plus « dotées » financièrement, même si elle n’est pas démunie sur le plan physique aussi, du Sénégal. Mais, elle n’en a que faire dit-elle.

Sa première réaction à l’Observateur est que les « cadeaux et l’argent importent peu », dit-elle. Après la danse et une tentative dans la chanson, elle vivait dans un luxe et semble s’y plaire.