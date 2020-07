XALIMANEWS : Lors de son passage à l’émission le grand jury de la Rfm, Me Boucounta Diallo a fait savoir que par éthique, par bon sens et juridiquement, le président Macky Sall n’a pas le droit à un 3e mandat.

« Par éthique, par bon sens et juridiquement, Macky Sall n’a pas le droit à un 3e mandat. Il faut être clair, s’il est dans l’obligation de se taire pour ne pas animer et susciter des vocations immédiates, ce n’est pas le cas des citoyens responsables, des cadres de ce pays qui doivent s’exprimer sans ambages. Ce que je n’ai pas permis à mon ami Alpha Condé dont je suis l’avocat de surcroit, je ne permettrai pas à qui que ce soit. Ce que je n’ai même pas permis au président Senghor, et lorsque je me suis battu avec le M23 pour empêcher l’autre mandat de trop du pouvoir libéral, ce n’est pas pour rien. Nous avons l’obligation morale d’honorer leurs mémoires, en respectant les valeurs que nous avons partagées pendant qu’ils étaient en vie. Le débat juridique sur le 3e mandat deMacky Sall n’a pas sa raison d’être », a-t-il dit.