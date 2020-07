XALIMANEWS : L’ancien Directeur de l’Observatoire National du Développement Humain (Ondh), était l’invité de l’émission grand jury de la Rfm, aujourd’hui.



L’avocat, natif de la localité de Djilakh, s’est prononcé sur le litige foncier qui oppose la Sedima aux populations de Ndingler et Djilakh. «Le tripatouillage du foncier à été à l’origine du conflit armé en Casamance et au nord du Sénégal. C’est le comportement des hommes qui pose problème. Car, comment comprendre qu’un décret présidentiel vous octroie un bail et vous voulez en faire un titre de propreté. Cela est extrêmement grave. Au delà de Sedima, il faut que l’Etat évite d’enrichir une société commerciale. Enrichir une société qui a un capitale de 2 milliards F cFa est d’une gravité extrême», a dit Me Boucounta Diallo.