XALIMANEWS- Me El Hadj Diouf qui est guéri du coronavirus explique comment il a fait pour gagner son combat contre la maladie. Invité de l’émission Grand Jury de la RFM, il a indiqué qu’il est allé très tôt à l’hôpital avant que son cas ne s’aggrave. » J’ai été très tôt à l’hôpital lorsque j’ai senti un malaise. Je n’avais pas de toux ni de maux de gorge ni de température élevée mais je ne pouvais plus manger et j’avais mal aux jambes et une de mes épouses m’a dit qu’il faut qu’on aille voir les médecins. J’ai vécu la maladie avec sérénité et en bon croyant. J’ai jamais été un cas grave. J’ai été très tôt voir le médecin et c’est cela qui m’a sauvé », renseigne-t-il.