XALIMANEWS- Selon Me El Hadj Diouf, Macky Sall n’ose pas venir devant les sénégalais et leur dire qu’il va se présenter en 2024. A l’en croire, il a été clair sur ce point . Mais, estime-t-il, ce sont ceux qui sont avec lui qui alimentent le débat du troisième mandat au Sénégal. Pour Me El Hadj Diouf, même si le débat est interdit au sein de l’APR, ses alliés sont des partis libres et doivent en parler. Mais, regrette-t-il, parmi eux, « il yen a qui ne sont que des valets qui ne veulent que des postes ». Et ils n’osent pas, au sein de Benoo Bokk Yakaar, poser le débat », indique Me Diouf. « Ces chefs de partis me déçoivent. Moi je dis à qui veut l’entendre qu’il n’y aura pas de troisième mandat. Je serai le premier à me dresser contre lui pour le combattre et les sénégalais vont le combattre et il va finir très mal », prévient-il avant de rappeler : « je ne suis ni son talibé ni son valet ».