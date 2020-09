XALIMANEWS- Les leaders de Macky2012 confirment l’exclusion de Me Moussa Diop



« Les leaders de Macky2012, qui avaient souverainement pris la décision de suspendre l’ex coordinateur pour une durée de six mois, ont confirmé, à l’expiration du délai, que Me Moussa Diop n’est plus membre du directoire exécutif de ladite coalition », lit-on dans un communiqué reçu.

Avant d’ajouter: « L’ex coordinateur de Macky2012 est toujours membre de la coalition. Toutefois, ses décisions n’engagent pas la coalition Macky2012 », souligne le texte signé du coordinateur Mohamed Moustapha Diagne.