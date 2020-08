N’accepte pas de déshonorer Dalifort car vous êtes parmis les dignes fils nôtre commune. N’accepte pas de faire le sale boulot pour un dictateur qui cherche illégalement un troisième mandat. Ne soit pas plus royaliste que le roi. Me rappelle toi de 2014 quand tu dirigeais la liste B de l’apr avec le récépissé du parti Mac de feu Demba Dia pour briguer la mairie de Dalifort. Ton slogan de campagne et devise, était DOMOU DEKBI, donc aujourd’hui accepte d’être un vrai DOMOU SÉNÉGAL. N’accepte jamais d’être NITOUh INTÉRÊT, vouloir un poste de ministre, de dg, pca etc… offert par un dictateur ne vaut pas la peine de vendre son honneur.

Baba Diaw, PDS