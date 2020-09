XALIMANEWS- 145 personnalités nigériannes vont faire allégeance au nouveau khalife de Médina Baye. » Ce jeudi premier octobre Médina Baye reçoit d’illustres personnalités. Ses hôtes sont les passagers d’un vol spécial Kano – Kaolack via l’aéroport de Diass.

Ils sont cent quarante cinq pélerins nigérians dont l’Emir de Kano accompagné de quinze membres de son entourage. Rappelons que c’est l’aïeul de cet Emir qui a été le premier disciple nigérian de Baye Niasse », informe un communiqué du Bureau de Presse du Palais Ahmadyana.



« Ils y effectueront la priére du vendredi. La journée du samedi et la matinée du dimanche seront consacrées à la visite des lieux saints de Médina Baye. Dont le mausolée de Cheikh Al Islam Elhadj Ibrahima Niasse dit Baye et ceux de ses descendants.

Notons que des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement et des officiels nigérians font aussi partie de cette importante délégation.

La délégation rentre dimanche pour apporter sa bénédiction au Nigéria. », ajoute le document qui cite Ibrahima Mahi Niasse, Sécrétaire Particulier et fils aîné du Khalife Général de la Fayda Tijanyah Cheikh Mahi Ibrahima Niasse.