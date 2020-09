XALIMANEWS-Liverpool s’est attaché les services du maître à jouer espagnol Thiago Alcantara. Le Bayern Munich empochera environ 22 M€ dans l’opération, et peut-être 5M€ de bonus.

Jürgen Klopp va être très content. La direction de Liverpool vient en effet de lui offrir un nouveau milieu de terrain, et non des moindres. Il s’agit purement et simplement du meilleur joueur de la dernière finale de Ligue des Champions : Thiago Alcantara (29 ans). Il portera le numéro 6.

Les Reds n’ont pas hésité à mettre environ 22 M€, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 5 M€, sur la table pour convaincre le Bayern Munich de lâcher l’international espagnol (39 sélections, 2 buts), en fin de contrat en juin 2021. Ce dernier a paraphé un bail de 4 ans avec les Scousers (non précisé par le club anglais), jusqu’en juin 2024 donc, avec un confortable salaire à la clé.