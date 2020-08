Élément incontournable de l’effectif de l’OL, Memphis Depay pourrait bien profiter de la nomination de Ronald Koeman au FC Barcelone afin de rejoindre le « grand club » dont il a si souvent fait allusion par le passé.

Et si Ronald Koeman offrait la possibilité à Memphis Depay de retrouver le grand club que l’international néerlandais a évoqué ces dernières années à l’OL ? Arrivé de Manchester United en 2017, l’international néerlandais a retrouvé une seconde jeunesse après un passage raté à Old Trafford, mais a souvent fait part de sa volonté de retrouver un grand club. Et alors que contrat expire en juin 2021 avec le club rhodanien, le FC Barcelone pourrait bien miser sur Depay.

Memphis Depay, objectif de Ronald Koeman ?

Mercredi, le FC Barcelone a nommé Ronald Koeman à la tête de son effectif. Le désormais ex-sélectionneur des Pays-Bas aurait la ferme intention de redessiner les contours de son effectif en recrutant notamment Donny Van de Beek. Et d’après Ok Diario, Koeman serait ouvert à l’idée de tenter un coup auprès de l’OL pour un transfert de Memphis Depay. L’international néerlandais retrouverait alors un technicien qu’il connaît bien. Reste à savoir si un tel transfert sera effectué alors que la Cadena COPE a expliqué mercredi que Koeman aurait les pleins pouvoirs sur le marché des transferts…

Avec le 10sport.com