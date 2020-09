Je me faisais une idée, mais aujourd’hui, je suis entré dans les vestiaires et la carte est vraiment tombée. Comme il va être difficile de ne pas continuer à partager au jour le jour avec vous, sur les terrains comme à l’extérieur. Vous allez beaucoup nous manquer. Il y a eu beaucoup d’années, beaucoup de matchs, de déjeuners, de dîners… Beaucoup de choses qui ne seront jamais oubliées, tous les jours ensemble.

Ça va être bizarre de te voir avec un autre T-shirt et encore plus de t’affronter. Vous méritiez d’être licencié pour ce que vous êtes : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, obtenant des choses importantes aussi bien en groupe qu’individuellement. Et ne pas se faire virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, je ne suis plus du tout surpris.

Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau défi. Je t’aime tellement, je t’aime tellement. A bientôt, mon pote.