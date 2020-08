XALIMANEWS- Depuis plus d’une semaine maintenant, le nom de Lionel Messi est régulièrement associé au Paris Saint-Germain dans l’optique du mercato.

Et pour cause, l’international argentin a séché la reprise de l’entraînement à Barcelone, preuve que sa décision de quitter la Catalogne est ferme est définitive. Financièrement, seuls deux clubs semblent avoir les moyens d’attirer le Ballon d’Or : Manchester City, qui a pour l’instant la préférence du joueur, et le Paris Saint-Germain. Mais à la surprise générale, les observateurs ne sont pas unanimes quant à l’intérêt pour le champion de France en titre de recruter un joueur du calibre de Lionel Messi. Après Jérôme Rothen, qui a fait connaître ses doutes sur RMC, c’est Bixente Lizarazu qui a évoqué avec une petite dose de crainte la possible venue de Leo Messi à Paris.

Pour le consultant de TF1 et de Téléfoot, la potentielle signature de Messi au PSG ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour Paris dans la mesure où cette opération serait si lourde financièrement qu’elle priverait le club francilien d’éventuelles recrues à des postes clés où le besoin de renforts se fait cruellement sentir, comme en défense et au milieu de terrain. « Ce serait un coup marketing et de communication extraordinaire. Mais pour le PSG, il y a un latéral droit à trouver, un milieu défensif. Si on continue dans l’esprit de construire une équipe, ce n’est pas vraiment l’idée selon moi » a brièvement et simplement commenté l’ancien champion du monde. Un avis qui se respecte, mais qui ne manquera pas de faire réagir les supporters parisiens, dont la plupart seraient bien évidemment emballés à l’idée de voir Lionel Messi aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé en attaque au Paris Saint-Germain…

Foot01