XALIMANEWS- La star du Barça, Lionel Messi, annonce déjà les couleurs de la campagne des Blaugranas en Ligue des champions. L’Argentin a dévoilé les nouveaux crampons avec lesquels il disputera la compétition. Une paire de chaussures aux couleurs de Barcelone.

Moyen cette saison malgré son titre de meilleur buteur de la Liga, Lionel Messi a bien l’intention de corriger le tir en Ligue des champions. A l’arrêt depuis des mois en raison de la pandémie du coronavirus, la compétition reprend en août prochain avec les huitièmes de finale retour. Contraint au nul (1-1) au match aller, le Barça va tenter d’écarter Naples le 8 août pour poursuivre son aventure dans le tournoi. Un gros défi que la bande à Messi entend surmonter.

Et c’est le capitaine du Barça qui annonce les couleurs avec ses nouveaux crampons. Confectionnée par Adidas, les chaussures sont en forme de graffiti. Sur le produit, est gravé le nom de « La Pulga » en orange, mais aussi son « numéro 10 ». Le drapeau argentin figure aussi en bonne place vers le côté intérieur de la chaussure alors que les prénoms et les dates de naissance de ses deux fils, Thiago et Mateo, figurent sur l’extérieur.

Lionel Messi devrait officiellement porter ses nouveaux crampons lors de la rencontre face à Naples.

Beninwebtv