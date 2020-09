XALIMANEWS- Moustapha Diakhaté demande à Macky de prendre des mesures pour la sécurite de Bamba Kassé a reçu des menaces de mort: « Menace de mort contre Bamba Kassé: une inadmissible dérive fasciste, soutien à Monsieur Bamba Kassé et au Synpics. Je soutiens Monsieur Bamba Kassé à la suite des menaces de mort qu’il a reçues. Le Président Macky Sall qui s’était empressé de se rendre à Paris à la suite de l’attentat contre le blasphémateur Charlie doit condamner les menaces contre le Secrétaire général du Synpics. Il urge surtout qu’il prenne toutes mesures utiles pour la sécurité de Monsieur Kassé. Le procureur de la République doit aussi diligenter des enquêtes approfondies aux fins de débusquer les auteurs et commanditaires de ces menaces et les mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour une punition exemplaire », a-t-il écrit sur sa page Facebook.