Le scandale a «gâché (sa) vie». Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel de New York qui a accusé Dominique Strauss-Kahn d’agression sexuelle en 2011, a livré ses premiers mots sur l’affaire. Neuf ans après.

«J’ai dit la vérité. J’ai été piégée et trahie», a-t-elle affirmé à Paris Match. «Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m’ont traitée. A cause de ce qu’ils m’ont fait subir, j’ai eu envie de me suicider. J’ai été traitée de prostituée», dénonce celle qui a passé un accord financier avec DSK en 2012, mettant fin à la procédure qu’elle avait intentée et empêchant par la même occasion que la réalité des faits soit connue.

«J’ai été privée de justice», estime-t-elle. Et à la question de savoir si elle a quelque chose à dire à Dominique Strauss-Kahn, celle-ci répond : «Rien. Je n’ai pas envie de savoir ce qui lui arrive, je ne veux plus penser à lui».

Avec la somme gagnée lors de l’accord (le montant d’1,5 million de dollars, dont un tiers allant à ses avocats, avait été avancé sans jamais être confirmée), Nafissatou Diallo avait ouvert un restaurant dans le Bronx, à New York. Il avait brûlé l’année d’après, et l’ex-femme de chambre n’avait pas participé à sa réouverture.

Elle explique désormais vouloir créer une fondation pour aider les femmes qui «comme moi, sont arrivées en Amérique sans éducation, sans même parler la langue, et qui ont vécu des situations horribles».

