XALIMANEWS : Les hommes de Gattuso, ont dominé la première période de ce match. Avec des contre-attaques dirigés par Insigne et Mertens, les partenaires de Koulibaly butent souvent sur Mattia Perin, auteur de plusieurs parades spectaculaires. Mais à la 45éme minutes, trouvé par Insigne à 16 mètres, Dries Mertens a le temps de contrôler et d’enchaîner une frappe enroulée du droit, que le portier du Genoa ne peut pas renvoyer cette fois. Huitième but de la saison en Serie A pour le belge. C’est le score à la pause. Et 4 minutes après la reprise, suite à la frappe de Pinamonti, qui avait été légèrement déviée, Schöne se charge du corner et envoie le ballon au premier poteau sur la tête de Goldaniga, qui croise sa tentative pour battre Meret ! Un partout, le Genoa relance la partie. S’en suit un match sans dominateurs jusqu’à la 64éme minutes, Gattuso fait entrer Lozano qui n’aura besoin d’une poignée de minutes pour se montrer. A la 66éme minutes, sur un long ballon qui prend à défaut la défense du Genoa, Lozano prend le ballon dans la surface, puis frappe du gauche sous Perin, qui ne peut que toucher le ballon avant de le voir finir au fond des filets. Le score du match ne changera pas jusqu’au coup sifflet final.

Les Napolitains confirment leur bonne forme du moment et glanent leur 7e victoire en 8 matches de championnat.