XALIMANEWS- « Les heures de prières je ne les respecte pas ! Je prie comme tout le monde, d’ailleurs j’ai été à la Mecque en 1998. Je prie, mais avec le travail j’ai du mal. Mon problème, c’est le respect des heures et ça j’y travaille. Si j’ai un mari pieux qui respecte ses heures de prières, je pourrai respecter mes heures de prières. Mais tant que je suis seule dans mon coin en train de travailler pratiquement toute la journée, j’aurai toujours ce problème. Dieu me le pardonnera ! J’ai ce problème et ce n’est pas une honte. La stratégie que j’ai trouvée pour y remédier c’est d’acheter des dizaines de nattes mais les gens me les demandent tout le temps, tellement ils les trouvent belles », a dit Ndella Madior Diouf dans une interview accordée à Rewmi.