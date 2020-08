XALIMANEWS : Le torchon brûle entre Ndella Madior Diouf et Françoise Hélène Gaye. Sur les réseaux sociaux, les deux femmes se lancent des piques depuis plusieurs jours. Françoise Hélène Gaye accuse l’ancienne présidentielle de vouloir se faire un nom à travers elle. Le ton est vite monté et les échanges houleux. Connue pour ses sorties virulentes, Ndella Madior Diouf n’a pas, une fois encore dérogé à la règle. Dans un live de plus d’une heure, elle a pris le temps de « remettre » Françoise Hélène à sa place.