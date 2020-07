XALIMANEWS : Libération online révélait que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a effectué une descente surprise à Ndingler. Il était en compagnie du ministre de l’Urbanisme, Karim Fofana et des autorités administratives locales. Selon nos informations, la délégation est directement allée sur le site litigieux, histoire de vérifier, documents à l’appui, les déclarations des deux parties à savoir Babacar Ngom et les paysans de Ndingler. Mieux, elle a échangé longuement avec les paysans des autres villages qui sont dans les environs pour avoir une idée de l’historique d’occupation et d’exploitation de la zone litigieuse. Aucun d’entre eux n’a plaidé en faveur de la Sédima.

Des développements sont attendus dans la semaine.