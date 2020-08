Depuis fort longtemps nous voyons des sachets d’eau inscrits « Ndokhou diamalaye ». Ceci avait longtemps posé le débat concernant la commercialisation de l’eau du puits de Diamalaye.

Certains pensent que c’est pas réellement l’eau du puits de Diamalaye et disent que c’est une eau comme les autres mais les sachets est titré « ndokhou Diamalaye » d’autres disent le contraire en affirmant que c’est l’eau elle même de Diamalaye qui est vendue dans des sachets.

Sur ce, de passage ce vendredi à Diamalaye pour chercher l’eau du puits , cette dernière est introuvable car le puits est fermé et certains nous affirment que il est ouvert que deux jours par semaine.

Contrairement à ça, nous avons vu par surpris que il y’a des machines à l’intérieur du bâtiment (puits isolé) qui produisent des sachets d’eau intitulés« Ndokhou Diamalaye ». En ce sens, nous voulons avoir des informations et des explications claire sur cette entreprise créer à l’intérieur même de Diamalaye à savoir:

Qu’est ce qui explique l’existence de cette entreprise qui fabrique de l’eau filtrée à Diamalaye?

D’où vient cette eau mise dans des sachets ?

Est ce que c’est réellement l’eau du puits de Diamalaye qui est filtrée et mise à la vente dans des sachets?

Si c’est réellement l’eau du puits de Diamalaye qui est réellement filtrée et mise à la vente, est ce que les autorités religieuses de notre communauté ont analysé les conséquences de cette actions qui risque même de causer une « dévalorisation de l’utilisation » de cette eau qui se veut saine?

Cette vidéo est une illustration à cette problématique.

Nous voulons vraiment des éclaircissements svp.