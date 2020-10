XALIMANEWS-Maître Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République du Sénégal et l’ensemble de ses amis et compagnons, ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Monsieur Victor Boucar TINE, Père de Monsieur Bernard Tine, Coordonnateur des ABCDAIRES de France.

En cette douloureuse circonstance, le Mouvement International des ABCDAIRES se joint à son parrain pour présenter ses condoléances émues au frère Bernard, à l’ensemble de sa famille et prie pour le repos de l’âme du défunt .

Que le Seigneur Tout Puissant, dans sa miséricorde, l’accueille en son paradis éternel.

Benoist Sène

Coordonnateur d’ABCJAIMe