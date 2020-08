XALIMANEWS- La présence de 2.700 tonnes de nitrate d’ammonium au Port Autonome de Dakar (Pad) avait suscité l’inquiétude chez les autorités portuaires qui ont sommé le propriétaire (d’origine malienne) de déplacer les produits très inflammables. Les échos de cette affaire sont arrivés au Mali, la destination finale du nitrate. Les populations maliennes ont élevé la voix pour attirer l’attention des autorités étatiques sur le danger du transport du produit du Sénégal au Mali. Le Secrétaire général du ministère des Transports et de la mobilité urbaine qui assure l’intérim à cause de l’absence de gouvernement, Marc Dabou, rassure que le transport du nitrate d’ammonium au Mali se fait en parfaite conformité avec les règles de transport de marchandises dangereuses. A l’en croire, le Mali dispose d’une expérience avérée en matière de transport de produits dangereux. En 2018, rappelle-t-il, 19.000 tonnes de nitrate d’ammonium ont été acheminées de Dakar à Bamako, et 21.000 tonnes en 2019.



A rappeler qu’hier les derniers camions de nitrate d’ammonium ont quitté le Port autonome de Dakar en direction du Mali. Le Directeur général du Port Aboubacar Sedikh Beye l’a constaté lui même avant de donner des assurances aux populations.

L’As