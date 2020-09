XALIMANEWS-Après Grand P, c’est le tour du célèbre acteur de Nollywood Aki. Il vient de se marier avec une jolie dame.

Osita Iheme à l’état civil, la star de Nollywood connue plus sous le pseudonyme Aki , officiant dans plus de 400 films nigérians et ghanéens vient de s’unir avec une très jolie dame. Malgré sa très courte taille, il a pu réussir à épouser une policière.

En effet, le grand public l’a toujours sous-estimé à cause de sa taille. D’autres se disent même qu’il irait vers une personne de sa taille, mais tenez-vous tranquille, comme le dit un adage, les petites ou petits veulent toujours de grandes choses. On a eu la preuve avec le couple Grand P et Eudoxie Yao. Et le constat a été le même avec ce nouveau couple. La femme est plus grande que l’homme, cependant un homme demeure un homme.

PeopleBeninweb