XALIMANEWS- Le président du Conseil départemental de Ranérou est monté au créneau pour faire de nouvelles révélations dans l’affaire des gazelles oryx.

Aliou Débourou Sow affirme que, dans cette affaire, d’autres fermes privées, notamment à Sindia, dans le dpartement de Mbour, sont concernées et ont reçu 12 bêtes qui ont été convoyées illégalement depuis la réserve de Ranérou.

Selon lui, il s’agit d’un véritable scandale ou le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, n’est pas le seul coupable

. «Nos renseignements ont cité d’autres ministres, mais je ne vais pas citer leurs noms. Mais le ministre Abdou Karim Sall a pris 6 gazelles oryx», a-t-il confié à nos confrères de la RFM.

M. Sow de préciser, par ailleurs, que les conditions de transfert des bêtes n’était pas non plus fiable. «C’est pourquoi il y a eu des blessés et des décès», a-t-il déploré.

Aussi, au nom de la population de Ranérou, il demande la restitution des bêtes. Celle-ci, informe t-il, va marcher lundi prochain.

«Il faut qu’il ramène les gazelles oryx et nous payer celles qui ont perdu la vie. C’est ce que demande la population du Ferlo. Une marche est prévue la semaine prochaine pour dénoncer ce qu’on appelle un acte de braconnage», a-t-il annoncé.