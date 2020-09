WALIMANEWS- Masour Faye est convaincu que l’Ofnac n’a pas la prérogative de convoquer un ministre. En effet, le Forum Civil dit le contraire: » la loi de 2012 du 28 décembre 2012 portant création de l’Ofnac charge, à son article 12, l’Ofnac de collecter, d’organiser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires, chargées des poursuites, les informations relatives à la détection et à la repression des faits de corruption de fraudes et de pratiques assimilées commis par une personne exerçant une fonction publique ou privée », a indiqué Abdou Maliki Bousso.

« Il n’y a pas de distinction ni de qualité pour les personnes soupçonnées des faits de corruption ou de fraude. Et dans le cadre de ses missions, l’Ofnac peut entendre toute personne ayant pris part à la commission de l’un des faits et recueillir tout témoignage, toute information et tout document utile sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. La loi est suffisamment claire pour faire comprendre à Monsieur le ministre qu’il a un devoir de répondre à la convocation et à l’interpellation de l’Ofnac, parce que celà entre dans ses attributions et là où la loi ne distingue pas, il ne lui appartient pas de se soustraire à la liberté républicaine », ajoute-t-il sur la RFM.