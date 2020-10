Cette affaire de rencontre en Ousmane Sonko et Mansour Faye soulevée par ce dernier nous invite une fois encore à nous poser la question suivante : qu’avons-nous fait pour mériter que nos impôts servent à payer et enrichir contre notre gré des dirigeants aussi minables qu’incompétents ?

Macky Sall a su profiter de la volonté des sénégalais de sanctionner les tentations de dévolution monarchique de Abdoulaye Wade. Mais si ces sénégalais savaient que ce qui les attendait, c’est de voir arriver aux commandes de nos institutions et des deniers publics des voraces aux QI équivalant à celui d’une chaussure, ils s’en seraient pris autrement.

Il ne faut pas s’étonner de voir de tels médiocres présider nos institutions et entreprises publiques. En effet Macky Sall, celui qui nomme aux emplois civils et militaires, à l’occasion des élections locales de 2014, a clairement fait comprendre à tous ceux qui veulent être nommés ou conserver leur poste, qu’il n’en a cure des compétences, mais qu’il n’est intéressé que par des collaborateurs politiciens capables de gagner un fief, qu’ils aient le QI d’un allume gaz, ou les défauts d’un Arsène Lupin.

Il n’en fallait pas plus pour faire rameuter tous les cancres ayant la grosse bouche, pour faire pousser des ailes aux farfelus, et faire fuir les technocrates honnêtes et compétents.

Je ne suis pas un fan de Ousmane Sonko, mais il n’a rien d’un Mansour Faye de qui il ne transparait aucun signe de savoir ou de compétence. Son CV semble se limiter à une seule ligne : « frère de la 1ème Dame, et beau-frère du Président de la République ». A chacune de ses sorties, les intellectuels ont mal au plus profond de leur chair. Il parait incapable de s’exprimer sans devoir lire, et avec grande difficulté. Lorsqu’il répond à des questions dont les réponses ne lui ont pas déjà été écrites, c’est la catastrophe. Nous l’avons vu lors de sa conférence de presse pour s’expliquer sur la gestion catastrophique de l’aide alimentaire, ou lorsqu’il est interpellé au sujet de l’Ofnac.

Alors qu’il est justement interrogé sur ses propos au sujet de l’Ofnac, propos qui ont indigné bon nombre d’observateurs et d’acteurs politiques dont Ousmane Sonko, il n’a trouvé pour seule réplique que d’évoquer une rencontre que lui et Sonko auraient eue dans le passé, se gardant de préciser qu’il y’a plus de 7 ans de cela (en 2013), que cela n’avait rien à voir avec avec un quelconque sujet qui intéresse les sénégalais. C’est donc de la pure malhonnêteté, c’est puéril, c’est malsain.

Le suspense que Mansour Faye a entretenu pour faire croire que les détails de cette rencontre sont compromettants pour Ousmane Sonko, leader politique, est répugnant. Revenir ensuite nous parler d’élément sonore, pour sous-entendre que la rencontre est non seulement compromettante, mais qu’elle a aussi fait l’objet d’un enregistrement, est encore plus répugnant.

Ses défis lancés publiquement à Sonko, et ses demandes d’autorisation de divulguer les preuves sont pire que des enfantillages, et démontraient à suffisance la supercherie.

Même n’étant pas son fan, j’ai fort apprécié la réaction et les réponses de Ousmane Sonko à un tel rigolo qui ne serait même pas nommé chef de quartier dans une république normale. En effet Ousmane Sonko a eu raison laisser cet acteur au rabais aller jusqu’au bout de ses menaces afin que les sénégalais découvrent qu’il a tenté de les manipuler de façon ridicule et irrespectueuse.

C’est certainement gagné par la honte que Mansour Faye ou ses patrons ont décidé de faire monter au créneau quelqu’un qui ne connait pas la honte, celui qui parle lorsque tout le monde doit se taire et garder le profil bas, celui qui a créé les termes « Dynastie Faye – Sall » en nous prévenant à quel point ils seront nuisibles au Sénégal. C’était avant de se voir servir sa part du gâteau. Tout le monde a reconnu Yakham Mbaye qu’il est inutile de citer, l’ami de Moustapha Cissé Lo.

Yakham Mbaye est donc chargé de la mission de nous sortir la supposée preuve que Ousmane Sonko fait du Idrissa Seck, s’opposant le jour, négociant la nuit. Finalement la montagne a accouché d’un cafard. Yakham et Mansour n’ont rien à proposer aux sénégalais qu’un récent message vocal de l’opposant Sonko reprochant à un de ses ex-amis d’être descendu plus bas que terre avec ses nouveaux amis de l’APR au point de faire passer une banale rencontre de 2013 pour une traitrise d’un candidat à la Présidence de la République qui hante le sommeil de la famille Faye – Sall.

C’est tout simplement dégueulasse comme procédé, indigne et vil. Et puis d’ailleurs, qui en 2013 pouvait déjà imaginer que Macky Sall ferait pire que tous ses prédécesseurs, renierait autant sa parole, que son régime transformerait le Sénégal en un havre de paix pour les prédateurs ?

Si Mansour Faye pensait porter un coup par la manipulation à celui qui les empêche de dormir, en ce qui me concerne lui et ses potes n’ont fait que susciter en moi de la sympathie pour Ousmane Sonko que j’étais loin de porter dans mon cœur. Par contre ils réussissent à me convaincre davantage qu’ils sont la pire chose qui puisse arriver au Sénégal.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]