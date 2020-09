XALIMANEWS- À deux jours du Classico, Morgan Sanson et Bouna Sarr étaient absents de l’entraînement collectif de ce vendredi.

Très diminué lors de la défaite face au RC Lens (1-0), le PSG risque de manquer encore de munitions face à son rival, dimanche soir. Mais du côté de l’OM, deux incertitudes ont surgi ce vendredi matin.

Lors de l’entraînement collectif du jour, ni Bouna Sarr, ni Morgan Sanson n’étaient présents lors de la séance de groupe. Si les Marseillais peuvent compter sur les retours d’Alvaro Gonzalez et de Dimitri Payet et les débuts de Yuto Nagatomo, le club phocéen pourrait se voir priver du latéral droit et du milieu de terrain.

Départ ou forfait ?

Pour l’instant, l’OM n’a pas communiqué sur les raisons de l’absences des deux joueurs. Souvent évoqués dans les rumeurs de départs, Bouna Sarr faisait également partie des joueurs olympiens positifs au coronavirus. De son côté, Morgan Sanson n’a pas contracté le virus et il faudra attendre la version du club pour en savoir plus.

Tous les autres joueurs testés positifs étaient bien présents, à l’image de Steve Mandanda, qui est apparu en pleine forme après sa mésaventure avec les Bleus. André Villas-Boas lèvera certainement le voile sur ces absences en conférence de presse à partir de 13h.

90min