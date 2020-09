XALIMANEWS- Ça chauffe à Ouakam plus précisément à terme Sud. Une vive altercation a éclaté entre les 79 familles des anciens militaires menacées d’expulsion et les militaires. L’ambiance est électrique et les choses risquent de dégénérer si les autorités ne réagissent pas rapidement. Les militaires utilisent des grenades lacrymogènes là où les familles ripostent avec des jets de pierres.

Tout est parti de la décision rendue par la Cour suprême, renseigne Emedia. Laquelle a tranché sur le litige autour du titre foncier n°1143/Nga sis à Ouakam Terme-Sud. La juridiction a, par arrêt N°48 du 26 décembre 2019, confirmé la pleine propriété de la Coopérative militaire de construction (Comico) sur l’extrait dudit titre foncier qu’il a acquis à titre onéreux auprès de l’Etat du Sénégal, le 16 octobre 2008, ordonnant en même temps l’expulsion de ces occupants jugés « irréguliers » des lieux. Mais, le collectif des habitants du terme-Sud bat en brèche toute idée d’expulsion. Ces habitants qui occupent les lieux depuis plus de 40 ans refusent de quitter.